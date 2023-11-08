نونو سانتو يودع الاتحاد

حرص البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد، على توديع لاعبي الفريق قبل مغادرته المملكة.

وتواجد نونو سانتو داخل مقر نادي الاتحاد بمدينة جدة اليوم لتوديع الفريق.

وأعلن نادي الاتحاد، الأربعاء، إقالة نونو سانتو من تدريب الفريق، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الماضية.

وقال النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "نعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول".

وأوضح اتحاد جدة أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، إلى حين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

وتأتي إقالة سانتو (49 عاما) بعد خسارة الفريق أمام القوة الجوية في مجموعات دوري أبطال آسيا 2-0.

وتوج سانتو الذي أشرف على الاتحاد في يوليو 2022 بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي إضافة إلى السوبر المحلي.