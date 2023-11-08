مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثل اليونيسيف بمصر لمساعدة أطفال غزة

يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد اجتماعات تنسيقية لبحث سبل تقديم المساعدات للمتضررين في قطاع غزة.

وجرى اجتماع للفريق في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، حيث التقى مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، السيد جيرمي هوبكنز.

تم خلال هذا اللقاء مناقشة خطة الاستجابة الصادرة في نوفمبر لعام 2023 المتعلقة بدولة فلسطين.

كما ناقش الجانبان مجالات التعاون والشراكة في حالات الطوارئ لتقديم المساعدة لإخوتنا في قطاع غزة، وأساليب تسريع وتيسير وصول المساعدات للمستفيدين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي يبذلها المركز.