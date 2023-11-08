المسحل يستقبل رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم داني جوردان ونائبه جلاديون وايت، وذلك بمكتبه بالرياض، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي لمياء بنت إبراهيم بن بهيان.

وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والجنوب إفريقي بما يخدم كرة القدم في البلدين.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز علاقات التعاون مع الاتحادات الكروية.

رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل يستقبل نظيره الجنوب أفريقي داني جوردان. 🔽

🔗- https://t.co/jOC5jV6mEU pic.twitter.com/L4SNtmYqlP — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 8, 2023

"هداف".. التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2023

في سياق أخر، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن (ھداف) ، التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 المقرر تنظيمھا في مدينة جدة خلال شھر ديسمبر المقبل.

وتجسد شخصية (ھداف) المستوحاة من قط الرمال قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم؛ كما يعكس الشغف الذي يبديه الشعب السعودي تجاه كرة القدم.

ويدعو الاتحاد السعودي لكرة القدم الجماھير للقاء (ھداف) أثناء تجوله في أرجاء مدينة جدة، ومتابعة قنوات الاتحاد على منصات إكس، إنستغرام، فيسبوك ولينكد إن لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أنشطة التعرف على التميمة الرسمية قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ھذه الأنشطة خلال الجولة الترويجية الخاصة بالبطولة التي تحتضنھا حاليًا منطقة البلد التاريخية وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، قبل الانتقال إلى المحطة التالية في كورنيش جدة خلال الفترة الممتدة بين 23 نوفمبر و9 ديسمبر.

وستشھد بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفھا السعودية للمرة الأولى، مواجھات بين أبطال قارات العالم على مدار 10 أيام خلال الفترة بين 22-12 ديسمبر .