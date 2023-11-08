فعالية الأمن السيبراني “بلاك هات 23” تنطلق الثلاثاء في الرياض

بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع شركة "تحالف"، تنطلق النسخة الثانية من فعالية "بلاك هات" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.

تحمل الفعالية عنوان "تطورات قطاع الأمن السيبراني" وتضم مجموعة من الخبراء، والمتحدثين، والباحثين الأمنيين، والمستثمرين.

تقدم الفعالية منصة تنفيذية تسمح لرؤساء قطاع الأمن السيبراني والمسؤولين التنفيذيين بمشاركة الرؤى والخبرات ومناقشة التطورات ومستقبل القطاع مع خبراء عالميين.

كما تضم قاعة الأعمال التي تشكل أكبر تجمع للشركات الرائدة والناشئة في مجال الأمن السيبراني لعرض منتجاتها وخدماتها. بالإضافة إلى نادي رؤساء قطاع الأمن السيبراني الذي يسمح للمشاركين بالاستفادة من مصادر فعالية بلاك هات.

تشمل الفعالية مساحة مخصصة لعرض الأدوات المفتوحة المصدر في مجال البرمجة والتشفير، بالإضافة إلى مسرح ديب دايف الذي يتناول الفرص غير المستغلة في المجال.

كما تتضمن ورش عمل تقنية تناقش أحدث الأبحاث والدراسات في مجال أمن المعلومات.

تقدم الفعالية دورات تدريبية مكثفة حول التقنيات الأمنية الدفاعية وتقنيات اختبار الاختراقات، بالإضافة إلى أمان تطبيقات الهواتف ومواضيع أخرى متنوعة.

تُقدم "بلاك هات" أربعة جوائز للشركات الناشئة من خلال مسابقة سايبر سييد، تشمل جوائز للابتكار والتأسيس والتميز والنجم السعودي.

يتوقع حضور أكثر من 40,000 خبير في الفعالية، مع مشاركة أكثر من 350 جهة عارضة و50 شركة ناشئة.

تتضمن الفعالية أيضاً أكثر من 300 متحدث وأكثر من 250 جلسة وورشة عمل تقنية.