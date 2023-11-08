الترجي يستعيد صدارة الدوري التونسي

تمكن الترجي من استعادة صدارة المجموعة الثانية للدوري التونسي بعد انتصاره، اليوم، بثنائية على النادي البنزرتي لحساب لقاء مؤجل من الجولة السابعة.

تفدم الترجي بهدف سجله أشرف الفرشيشي لاعب البنزرتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13، قبل أن يضيف يان ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

رفع الترجي بذلك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع الاتحاد الرياضي المنستيري، وبفارق 3 نقاط عن النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الثالث.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد البنزرتي عند ست نقاط في المركز السادس.

تضم المجموعة الثانية كذلك فرق الصفاقسي (المركز الثالث 13 نقطة) ونجم متلوي (المركز الرابع بتسع نقاط) واتحاد تطاوين (المركز الخامس بست نقاط) ومستقبل المرسى (المركز السابع والأخير برصيد نقطتين).