المنتخب السعودي للكاراتيه يحقق 10 ميداليات آسيوية

حقق المنتخب السعودي للكاراتيه للناشئين والشباب 10 ميداليات " 4 ذهبيات وفضتين و4 برونزيات"، وذلك في ختام منافسات بطولة آسيا التي استضافتها جمهورية كازاخستان، بمشاركة 408 لاعبين ولاعبات يمثلون 25 دولة.

وجاءت الذهبية الأولى عن طريق اللاعب يعقوب بو خوه في منافسات "كاتا فردي"، والذهبية الثانية اللاعب عبدالله القحطاني في "قتال فردي وزن فوق 70"، واللاعب عبدالله آل سالم الذهبية الثالثة في "قتال فردي وزن تحت 75 كجم"، وزميله أنس الزهراني الميدالية الذهبية الرابعة في "قتال فردي وزن تحت 84 كجم".

فاز لاعب المنتخب السعودي انس الزهراني بالميدالية الذهبية 🥇🇸🇦

على نظيره القطري عبدالله بابكر 🇶🇦

( قتال فردي وزن تحت 84 ) 🥋 في #بطولة_اسيا المقامة حاليا في كازاخستان 🇰🇿

للناشئين والشباب وتحت 21 عام ليحقق الميدالية الذهبية🥇🥇

الف مبرووووك يابطــل 💚🇸🇦🙏 pic.twitter.com/TQcSzFulpy — الاتحاد السعودي للكاراتيه (@SKF2034) November 8, 2023

ونال فهد العتيبي الفضية الأولى "قتال فردي تحت وزن 61"، وفرج العجمي ومحمد مجدي وإياد الحربي الفضية الثانية في منافسات "كاتا جماعي"، فيما حقق اللاعب علي مقري برونزية "قتال فردي تحت وزن 68"، ونال زميله عبدالله القرني البرونزية الثانية في "قتال فردي تحت وزن 55"،وفزاع الصيعري البرونزية الثالثة "قتال فردي فوق وزن 76"، والرابعة عن طريق زايد البيشي "قتال فردي وزن فوق 84".