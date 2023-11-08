الإصدار الثالث من صكوك البنك الإسلامي للتنمية بـ550 مليون دولار

أصدر البنك الإسلامي للتنمية اليوم الإصدار الثالث من الصكوك لهذا العام بقيمة 550 مليون دولار بمشاركة عدد من البنوك الإقليمية والدولية.

وأوضح البنك أنه سيتم توجيه عائدات هذا الإصدار لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعافي، ومعالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، ودفع النمو الاقتصادي الأخضر في البلدان الأعضاء.

وثمّن نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور زامير إقبال، ثقة المستثمرين في مهمة البنك المتمثلة في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن استجابة المستثمرين إيجابية، في ظل ظروف السوق المتقلبة مما يساعد على بناء أساس قوي لتحقيق أهداف البنك، ومقدماً شكره للمديرين الرئيسيين المشتركين في الإصدار، على جهودهم في تقديم صفقة ناجحة للأسواق المالية.

وأوضح زامير، أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف تضم 57 دولة عضوًا وتتولى مهمة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.