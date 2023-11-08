سوبر جلوب 2023.. الخليج يكسب كوينزلاند والنور يخسر من برشلونة

حقق فريق الخليج "المستضيف" فوزه الأول في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" بعد فوزه على فريق كوينزلاند الأسترالي بنتيجة (48 - 26)، في اللقاء الذي أقيم اليوم، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتغلب فريق برشلونة الإسباني على فريق النور السعودي بنتيجة (19-43)، خلال مواجهتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023".

وبهذه النتيجة، حقق فريق برشلونة أول نقطتين بالتساوي مع فريق الأهلي المصري، فيما تجمد رصيد النور بدون أي رصيد من النقاط بعد خسارته مواجهتين متتاليتين.

وتختتم يوم غداً، لقاءات الدور التمهيدي من البطولة بإقامة أربعة لقاءات، حيث يلتقي في اللقاء الأول فريق كيلسي البولندي أمام فريق كال هيت الأمريكي عند الساعة 12:15 ظهراً، وفريق الكويت الكويتي وفوكس برلين الألماني في اللقاء الثاني الذي ينطلق عند الساعة 2:30.

ويواجه فريق ماغديبورغ الألماني منافسه فريق كوينزلاند الأسترالي في تمام الساعة 4:45 عصراً، ويتنافس فريق برشلونة الأسباني مع منافسه الأهلي المصري على صدارة المجموعة الأولى في اللقاء الذي سينطلق عند الساعة السابعة مساءً.

ويتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي، والفائز منهما يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.