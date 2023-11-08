الاتحاد يُعلن مشاركة حجازي والعبود في التدريبات الجماعية

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأربعاء تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني حسن خليفة.

وشارك اللاعب أحمد حجازي في التدريبات الجماعية بعدما أكمل برنامجه التأهيلي.

اهلاً بعودة الحاجز 👏 pic.twitter.com/vmrhXbk90q — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 8, 2023

كما تواجد الرباعي عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورنادو ولويس فليبي وفابينهو في التدريبات الجماعية.

وواصل الثلاثي عوض الناشري وصالح العمري وسلطان الفرحان متابعة برامجهم العلاجية في العيادة الطبية؛ جرّاء الإصابات التي حقت بهم مؤخراً.

واشتمل التدريب على جوانب فنية وتكتيكية متنوعة، واختتم بمناورة بين اللاعبين.

📸| من تدريبات النمور pic.twitter.com/32kPhTHyhS — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 8, 2023

كما انضم اللاعب عبدالرحمن العبود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ولم يشارك اللاعب زكريا هوساوي في التدريب بسبب تعرضه لوعكة صحية.

فيما اكتفى اللاعب أحمد بامسعود بالركض حول المضمار.

وفضّل الجهاز الطبي إراحة اللاعبّين عمر هوساوي ورومارينهو عن المشاركة في الحصة التدريبية بسبب الإجهاد.