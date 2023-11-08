أخبار الرياضة

الاتحاد يُعلن مشاركة حجازي والعبود في التدريبات الجماعية

8 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الأربعاء تدريباته تحت إشراف المدرب الوطني حسن خليفة.

وشارك اللاعب أحمد حجازي في التدريبات الجماعية بعدما أكمل برنامجه التأهيلي.

كما تواجد الرباعي عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورنادو ولويس فليبي وفابينهو في التدريبات الجماعية.

وواصل الثلاثي عوض الناشري وصالح العمري وسلطان الفرحان متابعة برامجهم العلاجية في العيادة الطبية؛ جرّاء الإصابات التي حقت بهم مؤخراً.

واشتمل التدريب على جوانب فنية وتكتيكية متنوعة، واختتم بمناورة بين اللاعبين.

كما انضم اللاعب عبدالرحمن العبود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ولم يشارك اللاعب زكريا هوساوي في التدريب بسبب تعرضه لوعكة صحية.

فيما اكتفى اللاعب أحمد بامسعود بالركض حول المضمار.

وفضّل الجهاز الطبي إراحة اللاعبّين عمر هوساوي ورومارينهو عن المشاركة في الحصة التدريبية بسبب الإجهاد.