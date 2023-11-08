دوري أبطال أوروبا.. نابولي يكتفي بالتعادل أمام ضيفه أونيون برلين

انتهت مباراة نابولي الإيطالي وضيفه أونيون برلين الألماني بالتعادل الإيجابي 1-1.

أقيمت المباراة اليوم، الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لفريق نابولي في الدقيقة 39 ثم أدرك ديفيد داترو فوفانا التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 52.

يحتل نابولي مركز الوصافة بـ7 نقاط فيما يأتي أونيون برلين في المركز الأخير بنقطة وحيدة.