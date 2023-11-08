دوري أبطال أوروبا.. نابولي يكتفي بالتعادل أمام ضيفه أونيون برلين

انتهت مباراة نابولي الإيطالي وضيفه أونيون برلين الألماني بالتعادل الإيجابي 1-1.
أقيمت المباراة اليوم، الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
⚽️🔥 أونيون برلين يدرك التعادل (1-1) من هجمة مرتدة سريعة#دوري_أبطال_أوروبا | #نابولي | #أونيون_برلين #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/avJxF2G9st
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لفريق نابولي في الدقيقة 39 ثم أدرك ديفيد داترو فوفانا التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 52.
بوليتانو يسجل الهدف الأول لنابولي ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #نابولي | #أونيون_برلين pic.twitter.com/I0B0APXPoT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2023
يحتل نابولي مركز الوصافة بـ7 نقاط فيما يأتي أونيون برلين في المركز الأخير بنقطة وحيدة.