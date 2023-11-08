هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصد جائزة Broadcast pro العالمية

حصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء، جائزة Broadcast pro العالمية في دبي، وذلك في مجال الاستوديوهات التلفزيونية، بعد منافسة مع جميع تلفزيونات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بجائزة Broadcast pro، مؤكداً أن هذا التنافس سيسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محلياً وإقليمياً.

كما أكد مواصلة الهيئة خطواتها لتحسين أساليب البث والإنتاج بما يواكب التحولات الرقمية، ويحقق جمالية الشاشة، ويرتقي لذائقة المشاهد.

ويأتي هذا الإنجاز داعماً للخطوات التطويرية المتوافقة مع استراتيجية الهيئة الشاملة، المرتكزة على التطوير للإمكانيات والأفراد وصولاً لمخرجات محلية بمعايير عالمية.

الاستوديوهات الخاصة بالهيئة تشهد عمليات تطوير ضمن مرحلة التطوير الشاملة في الهيئة، بأحدث وأعلى المعايير.

وشهدت عملية التحسينات للأستوديو استخدام تقنيات عالية الجودة تسهم في تطوير أساليب الإنتاج والبث التلفزيوني.

وتعد التقنيات المستخدمة في الاستوديو الجديد هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من شأنها تحقيق أفضل جودة للمنتج الإعلامي وزيادة كفاءته، وإحداث نقلة نوعية في شكل الشاشة.

وتؤكد جائزة Broadcast pro على تميز هيئة الإذاعة والتلفزيون في مجال الاستوديوهات التلفزيونية، وتعكس التزامها بتطوير صناعة الإعلام في المملكة العربية السعودية.