بجوائز تصل لـ6 ملايين ريال.. إطلاق مسابقة كنز “موسم الرياض 2023”

أعلن موسم الرياض 2023، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مسابقة "كنز موسم الرياض"، وهي مسابقة ترفيهية عالمية تستهدف المتسابقين من جميع أنحاء العالم.

وتصل الجائزة الكبرى للمسابقة إلى مليون دولار، إضافة إلى جوائز أخرى بقيمة 600 ألف دولار، وبما يصل مجموعه إلى 6 ملايين ريال سعودي.

تتميز المسابقة بتوفرها على الهواتف الذكية في جميع مراحلها، عدا المرحلة الأخيرة التي سينقل الموسم المؤهلين لها إلى العاصمة الرياض لاستكمال منافساتهم على الجائزة الكبرى في منطقة بوليفارد سيتي.

وتشمل المسابقة مجموعة من الألغاز والاختبارات المعلوماتية، والبحث عن الأدلة، والتي ستتطلب من المتسابقين مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والمعرفة العامة.

تعد مسابقة "كنز موسم الرياض" فرصة فريدة للمتسابقين من جميع أنحاء العالم للفوز بجوائز ضخمة، كما أنها تجربة ترفيهية ممتعة ستتيح لهم اكتشاف ثقافة المملكة العربية السعودية.