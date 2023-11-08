شاملاً الدعم الإضافي.. بدء إيداع دعم نوفمبر للدفعة 72 من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن على منصة "إكس (تويتر سابقا)" بدء إبداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر الجاري للدفعة رقم 72 في حسابات المستفيدين المستحقين للدعم والمستوفين لجميع الشروط.

وأفاد حساب البرنامج على منصة X بأنه "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن".

وأشار إلى إيداع الدعم مستمر حتى نهاية يوم الخميس.

أهداف حساب المواطن

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية (كتصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات).

كما يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه.

وتستهدف الحكومة من البرنامج توفير الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات. وأن يكون الدعم نقداً بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد. كما يجب أن يكون الدعم عادلاً لكل فئة ومتغيراً حسب حجم الأسرة. بالإضافة إلى ضرورة البدء في صرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن.