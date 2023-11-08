ناشطون في “تيك توك” يؤكدون حذف محتواهم المدافع عن السعودية.. وإدارة التطبيق تنفي

دعت مجموعة من النشطاء إلى مقاطعة تطبيق TIK TOK بعد ملاحظتهم حذفه محتويات تتضمن ردوداً على المتطاولين على المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

ودُشِّن وسم بعنوان #مقاطعة_تيك_توك، أبدى من خلاله المشاركون استيائهم من سياسة التطبيق، واتهموا إدارة التطبيق في الشرق الأوسط باتباع سياسة الكيل بمكيالين.

وحجب التطبيق ردود ومنشورات تدافع عن المملكة، في مقابل نشر محتويات معادية للسعودية وعدم حجبها.

وعلى أثر حملة المقاطعة، انخفض تقييم تيك توك على متاجر التطبيقات ليلة البارحة. وتساءلت مجموعة من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي "لماذا لا نمتلك منصة تواصل اجتماعي شبيهة بغيرها من المنصات العالمية؟".

رد تيك توك

ومن جانبها نفت إدارة تيك توك مايتم تداوله بخصوص المحتوى المتعلق بالسعودية ووصفته بـ “الشائعات” التي تتنافى مع سياستها وقيمها.