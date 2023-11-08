رابطة دوري الأولى تفسخ عقدها مع تيك توك

فسخت رابطة دوري الدرجة الأولى عقدها مع شركة تيك توك، بعدما أقدمت الأخيرة على حذف المحتوى المتعلق بالمملكة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادرها.

وقال المصدر إن فسخ التعاقد يأتي بعد ما تم رصده من حذف كثير من الحسابات السعودية الداعمة للمملكة، مقابل منح الفرصة لظهور منشورات بقية الآراء المعادية للمملكة.

وأفاد المصدر بإن "احترام المملكة العربية السعودية وشعبها خط أحمر، وأمر لا نقبل المساومة والنقاش فيه، وفي ظل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة القيادة الرياضية أصبحت الشركات هي التي تتهافت على الوجود في المسابقات السعودية... الوطن فوق كل اعتبار، والدوري لن يقبل بما هو عكس ذلك".

وأضاف: "المملكة خط أحمر، وأي إساءة لها غير مقبولة، لذا تم فسخ العقد. ومن الجولة المقبلة لن يكون للشركة أي وجود في المسابقة".

وتابع: "على مواقع التواصل الاجتماعي تمت إزالة شعاراتها خلال مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ10 دوري يلو".