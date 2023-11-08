الخميس.. انطلاق البطولة السعودية للرماية

تنطلق الخميس منافسات البطولة السعودية للرماية "رجال - سيدات"، بمشاركة 32 راميًا ورامية، وذلك بمقر نشاط الاتحاد السعودي للرماية بمدينة الرياض.

أجري اليوم الفحص الفني للمعدات والأسلحة، للتأكد من سلامتها وموافقتها للشروط الفنية للبطولة التي تستمر حتى الـ 11 من نوفمبر الجاري.

من جهته أكد الأمير خالد بن بندر بن مساعد نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، أن منافسات البطولة الأكبر من نوعها ستكون نواة لاستكشاف الرماة وتهيئتهم وصقل مواهبهم للمشاركة في البطولات العالمية.

أشار إلى أن الاستعداد والتجهيز لهذه البطولة نوعي وفريد، مقدمًا شكره للأمير سعود بن خالد بن عبدالله المدير الإقليمي للرماية العملية على جهوده في تنظيم البطولة مع الاتحاد.