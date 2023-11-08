ريال مدريد يحجز مقعده في ثمن نهائي دوري الأبطال

حجز ريال مدريد مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيقه الفوز على حساب ضيفه البرتغالي سبورتينج براجا بثلاثية نظيفة الأربعاء في الجولة الرابعة.

وقدّم رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أداءً عاليًا كانت نتيجته ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من إبراهيم دياز (27) وفينيسيوس جونيور (58) ورودريغو (61).

وتصدى حارس الريال، الأوكراني أندريه لونين، في الدقيقة السادسة لركلة جزاء نفذها ألفارو ديالو.

وجدد ريال مدريد فوزه على لراجا إذ كان تغلّب عليه في الجولة السابقة على أرضه بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني الذي تعادل على أرضه مع أونيون برلين 1-1.