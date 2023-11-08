دوري أبطال أوروبا.. آرسنال يهزم إشبيلية ويقترب من التأهل

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فاز الجانرز الأربعاء على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين دون رد في مباراة شهدت تألق بوكايو ساكا بصناعة هدف وتسجيل الثاني.

افتتح البلجيكي لياندرو تروسار باب تسجيل للمدفعجية في الدقيقة 29، قبل أن يضيف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن بي أس في آيندهوفن الهولندي الذي فاز بصعوبة على ضيفه لونس الفرنسي بهدف دون مقابل.

سجل لوك دي يونغ هدف المباراة الوحيد لصالح آيندهوفن في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

شهدت في وقتها المحتسب بدلًا عن الضائع طرد لاعب الضيوف مورجان جيلافوجي بالبطاقة الحمراء بعد جمعه صفراويين.