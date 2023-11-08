إنتر يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق إنتر الإيطالي فوزًا ثمينًا من أرض سالزبورج النمساوي 1-صفر الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 85 لحجز الفريق الإيطالي مقعداً في ثمن النهائي.

رافق فريق ريال سوسييداد فريق إنتر إلى ذات الدور بعد فوزه على بنفيكا 3-1.

سجل كل من ميكيل ميرينو (6) وميكيل أويارزابال (11) وأندير بارينتشيا (21) أهداف سوسييداد.

فيما دوّن رافا سيلفا هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة 49.

يحتل ريال سوسييداد صدارة المجموعة بـ10 نقاط وبفارق الأهداف يأتي إنتر في مركز الوصافة.

فيما يحتل سالزبورج المركز الثالث بـ3 نقاط وبنفيكا رابعًا دون نقاط.