الأرصاد: ازدياد فرص هطول الأمطار في مناطق عِدّة من المملكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

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وفيما يلي توقعات الطقس ليوم الخميس في بعض المدن السعودية:

الرياض: طقس مشمس وحار، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

مكة المكرمة: طقس مشمس وحار، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 32 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 22 درجة مئوية.

المدينة المنورة: طقس مشمس وحار، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 20 درجة مئوية.

جدة: طقس مشمس وحار، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 33 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 23 درجة مئوية.

الدمام: طقس مشمس وحار، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 24 درجة مئوية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12- 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وعن حالة البحر، أشار التقرير إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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