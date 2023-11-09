تركي آل الشيخ يلتقي الفنانين العرب المشاركين في ليلة “روائع بليغ”

الوئام – مراد النتشة

التقى ليلة أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الفنانين العرب المشاركين في الحفل الضخم "ليلة بليغ حمدي"، أثناء تحضيراتهم في مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

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وتفقد آل الشيخ التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق الحفل مساء اليوم، حيث التقط الصور التذكارية مع نجوم الحفل ماجد المهندس، صابر الرباعي، أصالة، أنغام ونانسي عجرم.

وقد أعلن الفنان السعودي طلال سلامة عن انسحابه من المشاركة بالحفل، قائلاً عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، عن عدم المشاركة في ليلة "روائع بليغ حمدي".

وقال في تدوينة وجّهها إلى رئيس هيئة الترفيه في السعودية: "أتقدّم بالشكر إلى الوزير الشيخ تركي آل الشيخ لمنحي شرف المشاركة في ليلة روائع الموسيقار بليغ حمدي"، مضيفاً: "أقدّم اعتذاري الى الجمهور لعدم تمكّني من ذلك بسبب صعوبة وصولي إلى موقع بروفات الحفل في الرياض. وأدعو بالتوفيق لزملائي"، واختتم اعتذاره قائلاً: "لا يفوتني أن أشكر مَن حرص على وجودي واهتم بكل الترتيبات، وإن شاء الله تتعوض في القادم".

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وتستقبل خشبة مسرح أبي بكر سالم في "بوليفارد رياض سيتي"، اليوم الخميس، ليلة طربية خالصة يقدم فيها فنانو العرب أبرز أغنيات الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض.

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