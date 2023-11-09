تحديد موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي استقر على موعد إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الخميس إلى أن قرعة دور الـ16 من البطولة القارية ستقام يوم 28 ديسمبر المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دور الـ16 يومي 12 و13 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 19 و20 من نفس الشهر.

ويشارك في دور المجموعات من النسخة الجارية لدوري أبطال آسيا 40 فريقًا تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب، في كل مجموعة 4 فرق، ومثلها لمنطقة الشرق.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى اختيار أفضل 6 أندية تحتل المركز الثاني من المجموعات العشر.

وينافس في دوري أبطال آسيا هذا الموسم 4 أندية سعودية، هي الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء.