السناني لـ”الوئام”: سعيد بتكريمي في مصر ومهرجان الرياض يحمل الكثير من المفاجآت

أعرب الفنان عبد الإله السناني، رئيس مهرجان الرياض للمسرح، عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ليضاف التكريم لسجل الفنان صاحب البصمات الإبداعية.

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وتقدم الفنان عبد الإله، خلال تصريحاته ل "الوئام"، بالشكر والتقدير لوزارة الثقافة المصرية، متمثلة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مضيفا: "أنا مؤمن بالشباب بشكل كبير"، مشيرا إلى أهمية المهرجان للفن العربي لما يتمتع به من عروض مسرحية متميزة وورش وندوات.

وفيما يخص خططه المقبلة، يضيف السناني أنه يعمل منذ فترة على توفير بيئة عمل وحالة مسرحية تضيف للمسرح العربي، وتساعد على التنوع الثقافي في كل المجالات، وتابع قائلا: "أعمالي القادمة هي مهرجان الرياض المسرحي الذي يضم مفاجأة كبيرة، تجعله شعلة ثقافية تضيء وطننا العربي، فأنا لن أتحدث عنه الآن، بل سوف أترك المهرجان والمتابعين يتحدثون عنه".

قفزات نوعية

عن الطفرة التي تتمتع بها المملكة الآن على عدة مستويات، يرى الفنان عبد الإله السناني أن السعودية الآن تمر بقفزات نوعية كبيرة على مستوى السينما والتلفزيون والمسرح مستمدة من رؤية 2030، وتحت مظلة حقيقية هي وزارة الثقافة التي ينبع منها العديد من الهيئات.

وتابع السناني، خلال تصريحاته ل "الوئام"، أن جميع الهيئات تمتلك رؤى وخططا ودراسات استراتيجية لتطوير العمل الثقافي، سواء من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية، مثل: وزارة التعليم أو الجامعات، أو العمل على زيادة الوعي في كل الهيئات، موضحا: "الحراك الفني في المملكة يسير بخطى ثابتة مستمدة من تراثنا وحضارتنا ومبادئنا التي نسير من خلالها ورؤية 2030".

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ويؤكد الفنان عبدالإله أن الفن الخليجي والتراث موجود بشكل جيد جدا، ويقدم بصور مختلفة، فنحن نستمد أعمالنا، سواء في الدراما أو السينما أو المسرح، من هذا الإرث العظيم، المستمد من ثقافتنا وتاريخنا، لذلك لا خوف علينا من هذا الإرث، لكن يجب تقديمه بصورة حديثة وشكل جديد، مستمد من هذا التراث.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر العباسي.

من المقرر أن يعرض خلال فعاليات المهرجان، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، 17 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، تم اختيارها من 413 عرضا من أكثر من 57 دولة حول العالم تقدموا لمسابقات مهرجان هذا العام.

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