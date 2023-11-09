ناقد رياضي: كفة الهلال أرجح أمام التعاون رغم الغيابات

يرى الناقد الرياضي عيسى المسمار أن الهلال مرشح لتحقيق الفوز على التعاون في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين، رغم اعترافه بصعوبة المباراة.

ويستضيف الهلال نظيره التعاون مساء غدٍ الجمعة على ستاد الملك فهد الدولي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، متفوقًا على النصر بفارق 4 نقاط مع نهاية الجولة 12.

أما التعاون فيأتي في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ما يعني أنه تفصله 7 نقاط عن الهلال.

وقال المسمار، عبر برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية"، "مباراة الهلال والتعاون هي قمة الجولة 13، وهي أصعب مباراة في هذه الجولة".

فيديو | الناقد الرياضي عيسى المسمار: على الرغم من الغيابات إلا أن الهلال قادر على الانتصار في مواجهة التعاون#المنتصف pic.twitter.com/IjJmaZWvaP — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) November 8, 2023

وأضاف "رغم أن الهلال يعاني من بعض الغيابات، إلا أن لديه القوة والخبرة لتجاوز التعاون، خصوصًا أن عاملي الأرض والجمهور في صالحه، كما أنه لا يعاني غيابات في خط الهجوم الذي يمثل قوته".

ويعاني الهلال من غياب عدة لاعبين، على رأسهم نيمار دا سيلفا، وسيرجي سافيتش.

وتابع الناقد الرياضي "أرى أن الكفة تميل للهلال رغم صعوبة المباراة ورغبة المنافس في حصد النقاط الثلاث".

واختتم "كان من الواضح أن الهلال يركز على مباراة التعاون أكثر من مباراة مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا".