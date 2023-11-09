ناقد رياضي يهاجم إدارة النصر بسبب العمري

هاجم الناقد الرياضي مساعد الجريسي إدارة النصر بسبب تأخرها في تجديد عقود لاعبي الفريق، ما أثار أزمة.

ويحاول النصر تجديد عقد عبدالإله العمري، مدافع الفريق، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للاعب التوقيع لنادٍ آخر في يناير المقبل على أن ينتقل إليه بنهاية الموسم.

وقال الجريسي، عبر برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية"، "كان على إدارة النصر أن تجدد عقود لاعبيها المحليين الذين سيستمرون مع الفريق قبل أن يدخلوا الفترة الحرة من عقودهم (آخر 6 شهور من العقود)، أو حتى السنة الأخيرة من العقود، لأنه إذا دخل اللاعب السنة الأخيرة من عقده يمكن أن يناور في المفاوضات".

مساعد الجريسي :

كان من المفترض أن يمدد #النصر عقود اللاعبين المحليين من قبل 6 شهور ..#الحصاد_الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

الراعي الرسمي: @alkhudiroud

الشريك: @osipc_sa@M__ALjeraisy pic.twitter.com/ASqkBjqqcm — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 8, 2023

وأضاف "أي نادٍ يستطيع ضم لاعب من نادٍ آخر بشكل أسهل من التفاوض مع لاعبيه الذين دخلوا السنة الأخيرة من عقودهم".

وتابع الناقد الرياضي "النصر يحاول الآن تجديد عقود 7 لاعبين، كل لاعب يفرض شروطه، وفي حال وافق على شروط لاعب، يطلب الآخر مثله".

وأوضح الجريسي "في ظل وجود 8 لاعبين أجانب بكل فريق، على اللاعب السعودي أن يقدم تنازلات في عقده كي يبقى في صفوف فريقه".

وواصل "على اللاعب السعودي أن يسأل نفسه، عما إذا كان سيلعب أساسيًا إذا رفض التجديد لناديه وانتقل إلى نادٍ آخر، هناك 8 لاعبين أجانب في الوقت الحالي".

وأكمل "النصر يستطيع أن يتعاقد مع مدافع عربي أو أوروبي أو حتى آسيوي بدلًا من عبدالإله العمري".