خسائر نماء تتفاقم.. تراجع بنسبة 829% إلى 49.9 مليون ريال

أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الخميس؛ عن تكبدها خسائر مالية بنسبة تصل إلى 829% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 49.9 مليون ريال، مقابل 5.36 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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أوضحت الشركة عبر بيان على موقع البورصة السعودية (تداول)، أن سبب زيادة صافي الخسارة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجاتها جراء استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بجانب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، رغم ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات الرئيسية بنسبة 7%.

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وأشارت الشركة إلى أن تحقيق الخسائر جاء بالرغم من زيادة الكميات المباعة خلال الفترة بنسبة 13% وانخفاض مصاريف الشحن بسبب تحسن أسعار الشحن.

وفي أول تسعة أشهر من العام الجاري تكبدت الشركة صافي خسائر بقيمة 95 مليون ريال مقبل تحقيق أرباح بقيمة 54.71 في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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