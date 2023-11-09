بعد إصابته مع مانشستر سيتي.. من يعوّض ستونز في دفاع منتخب إنجلترا؟

تعرض جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، للإصابة ليمنح ذلك جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم الفرصة، لبحث الخيارات المتاحة لمركز قلب الدفاع قبل الإعلان عن قائمته لمباراتي المنتخب أمام مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وكان ستونز خرج مع بداية الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي أمام يانج بويز السويسري أول أمس الثلاثاء في دوري الأبطال بسبب الإصابة، وقد وصف بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي ذلك بـ "الأنباء السيئة للغاية".

وكان ستونز عاد إلى الملاعب في أكتوبر بعد غياب لمدة شهرين بسبب مشكلات في الفخذ وأعلى الفخذ، لكن ساوثجيت لم يتردد في الدفع به أساسيا في المباراة المهمة أمام المنتخب الإيطالي بتصفيات يورو 2024.

ولكن مع حسم التأهل إلى نهائيات البطولة الأوروبية المقررة في ألمانيا، يمكن لساوثجيت، الذي يعلن قائمته مساء اليوم الخميس، بحث الخيارات البديلة المتاحة، حسب ما أبرزت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان لويس دانك قائد فريق برايتون شارك إلى جانب فيكايو توموري لاعب ميلان الإيطالي في المباراة الودية، التي انتهت بالفوز على أستراليا في أكتوبر الماضي.

لكن مارك جيهي لاعب كريستال بالاس كان اللاعب الذي اختاره ساوثجيت لخوض آخر 27 دقيقة من المباراة أمام إيطاليا، في نفس مركز ستونز.

وفي ظل إصابة بن تشيلويل ولوك شاو، شارك كيران تريبير في مركز الظهير الأيسر في المباراة أمام إيطاليا، لكن ليفي كولويل لاعب تشيلسي شارك أساسيا أمام أستراليا وقد يكون خيارا بديلا أمام ساوثجيت.