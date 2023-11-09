أرباح “مهارة” تتراجع 60% إلى 24.6 مليون ريال بالربع الثالث 2023

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، اليوم الخميس؛ عن تراجع أرباحها بنسبة 60% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي.

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أوضحت الشركة عبر بيان على موقع البورصة السعودية (تداول)، اليوم الخميس، أن صافي الأرباح بلغ 24.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بلغت 61.93 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح جاء نتيجة لانخفاض الايرادات وانخفاض متوسط اعداد القوى العاملة، بقطاع الافراد، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل، ومصروف مخصص الديون المشكوك.

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وحققت الشركة إرتفاعاً بالايرادات بنسبة 13% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق مدعومة بتحسن إيرادات بعض القطاعات الرئيسية للشركة وهي قطاع الاعمال وقطاع خدمات الساعة بنسب 22%، 18% على التوالي وذلك نتيجة لزيادة متوسط اعداد القوى العاملة بنسبة 16% والعقود الاستراتيجية الموقعة مع العملاء.

وعلى صعيد أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى للعام الجاري، فقد سجلت أرباحاً بلغت 100.37 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 113.94 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 11.91%.

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