وكيلة هالاند ترد على أنباء التفاوض مع ريال مدريد

ردت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على الأنباء التي ترددت حول دخولها في مفاوضات مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تمهيدًا لانتقال اللاعب.

ويقدم هالاند مستويات مذهلة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه قادمًا من بوروسيا دورتموند مطلع الموسم الماضي.

وتلاحق هالاند شائعات الانتقال إلى كبرى الأندية الأوروبية، التي تسعى ورائه رغم ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي.

وما عزز تكهنات انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل، حضور وكيلة أعماله مباراة الفريق الملكي ضد سبورتنج براجا البرتغالي التي جرت باستاد "سانتياجو بيرنابيو" مساء أمس الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد بثلاثية نظيفة ليحجز مقعده مبكرًا في الدور ثمن النهائي.

وبسؤالها عن حضورها المباراة، قالت رافائيلا بيمينتا في تصريحات لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير "حضرت المباراة برفقة ماكسويل وستيبان جرانيرو، وتواجدت بالعام الماضي في مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال".

وعن دخولها في مفاوضات مع ريال مدريد بشأن هالاند، ردت بحسم "لا، لا، لا".

وكانت تقارير صحفية كشفت أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي يتضمن شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل بدءًا من صيف 2024.

لكن بيب جوارديولا، مدرب الفريق الإنجليزي، نفى هذه الأنباء في وقت سابق.