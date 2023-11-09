استمرار توافد قادة وزعماء الدول العربية والأفريقية والإسلامية للمشاركة في 3 قمم بالممكلة

تستضيف المملكة 3 قمم هي القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية، للبحث الحرب على قطاع غزة والدفع نحو حل سلمي للقضية الفلسطينية.

وتعزز "القمة السعودية الأفريقية" والتي ستعقد غدًا في الرياض، الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول مبتكرة تساعد دول القارة الأفريقية على استغلال ثرواتها ومقدراتها الذاتية.

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واستقبلت المملكة وفود الدول المشاركة في القمم الـ 3 ولا تزال تتواصل الوفود إلى السعودية.

وأمس الأربعاء، وصل إلى الرياض، كلاً من الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له، كما وصل الأمين زين علي مهمان رئيس وزراء جمهورية النيجر، والوفد المرافق له، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وفي نفس اليوم، وصل، ممثل رئيس جمهورية تونس معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عبدالحميد عمّار، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.

واليوم الخميس، وصلت وفود عدة إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في القمم المقرر إقامتها في المملكة، من بينها، ممثل رئيس جمهورية الكاميرون معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية السيد الأمين عثمان مي، والوفد المرافق له، وممثل رئيس جمهورية موريشوس، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الحكم المحلي وإدارة مخاطر الكوارث الدكتور محمد أنور هوسنو، والوفد المرافق له، والرئيس لازاروس مكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وتباعًا وصل، الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له، والرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

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وصل إلى الرياض، اليوم الخميس، الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية والقمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية.