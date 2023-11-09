أبرزها الهلال والتعاون.. مواعيد مباريات الجولة 13 من دوري روشن

تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم.

ومع نهاية الجولة 12 من المسابقة، يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، متفوقًا على النصر بفارق 4 نقاط، فيما يأتي التعاون ثالثًا بـ25 نقطة.

وتشهد الجولة 13 مواجهة مرتقبة بين الهلال صاحب الصدارة وضيفه التعاون، الذي يحتل المركز الثالث.

وتقام الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين على مدار 3 أيام، من اليوم الخميس حتى بعد غدٍ السبت.

مواعيد مباريات الجولة 13 من دوري روشن

الخميس 9 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الرائد والشباب.

الساعة 06:00 مساءً.. الخليج والطائي.

الساعة 09:00 مساءً.. الرياض والفتح.

الساعة 09:00 مساءً.. ضمك والأهلي.

الجمعة 10 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الهلال والتعاون.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد وأبها.

السبت 11 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الفيحاء والاتفاق.

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والحزم.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والنصر.

تجدر الإشارة إلى أن كل مباريات الجولة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث دوري روشن للمحترفين.