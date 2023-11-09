نسبة انتصارات 69%.. ماذا قدم سانتو مع الاتحاد في 16 شهرًا؟

انتهت علاقة الاتحاد والبرتغالي نونو سانتو بعد 16 شهرًا قضاها المدرب داخل أروقة "العميد"، فماذا قدم خلال هذه الفترة؟

وأعلن الاتحاد أول أمس الثلاثاء إقالة نونو سانتو، صاحب الـ49 عامًا، من تدريب الفريق، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وجاءت الإقالة على إثر الخسارة بثنائية نظيفة على يد القوة الجوية العراقي أول أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الإقالة تأتي قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية، ويشارك فيها الاتحاد بصفته بطلًا لدوري روشن للمحترفين.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "نعلن عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الأول".

وأوضح الاتحاد أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، إلى حين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني، بما يلبي تطلعات وطموحات النادي وجمهوره.

وتولى سانتو مهمة تدريب الاتحاد في 4 يوليو 2022، واستمر 16 شهرًا حتى أول أمس الثلاثاء.

وخلال هذه الفترة خاض سانتو مع الاتحاد 56 مباراة في كل البطولات الرسمية.

وتمكن سانتو من قيادة الاتحاد إلى 39 انتصارًا، بنسبة انتصارات بلغت 69%، مقابل التعادل في 9 مباريات، إضافة إلى 8 هزائم، كان آخرها على يد القوة الجوية.

وسجل الاتحاد تحت قيادة سانتو 117 هدفًا في شباك المنافسين، بمعدل زاد عن هدفين في المباراة الواحدة.

في المقابل، تلقت شباك الاتحاد مع المدرب نفسه 47 هدفًا.

وخلال 16 شهرًا تمكن سانتو من قيادة الاتحاد لتحقيق لقبين، حيث حقق لقب دوري المحترفين (دوري روشن) في الموسم الماضي، لينهي فترة صيام الفريق عن اللقب منذ 2008-2009، مكا توج بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء في المباراة النهائية.

ماذا قدم نونو سانتو مع الاتحاد في 16 شهرًا؟

16 شهرًا فترة توليه المهمة

من يوليو 2022 إلى نوفمبر 2023

56 مباراة

39 انتصارًا

69% نسبة الانتصارات

9 تعادلات

8 هزائم

117 هدفًا في شباك المنافسين

2.08 معدل التهديف في كل مباراة

47 هدفًا في شباكه

لقبان

دوري روشن وكأس السوبر السعودي