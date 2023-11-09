باسم يوسف بين الشارقة وأبوظبي بالإمارات

الوئام – مراد النتشة

يلتقي الإعلامي المصري باسم يوسف الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حلوله ضيفاً ضمن فعاليات "معرض الشارقة الدولي للكتاب" في دورته الثانية والأربعين في جلسة حوارية ضمن مساحة "أدب وحوار"، مساء يوم بعد غدٍ الجمعة 10 نوفمبر 2023، ليلقي بالضوء على تجربته الأدبية والإعلامية، وليوقع أيضاً كتابه "نادية في مغامرة ساحرة"، الذي يروي فيه قصة فتاة تحب جمع الدمى، وتدافع عن تاريخ حضارتها المصرية، رغم هجرتها مع عائلتها في سن السادسة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وفي أبوظبي يلتقي باسم يوسف الجمهور ليستعرض عمله المسرحي المباشر على مسرح إيرث في في 25 نوفمبر 2023، ليقدم عرضه الساخر متنوع الطرح والأفكار.

ويعد باسم يوسف من أشهر الإعلاميين العرب، فقبل أن يدخل عالم الفن والإعلام كان جراح قلب في مصر، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى عالم الإعلام عام 2011، حينما أطلق أول برنامج له على منصة "يوتيوب" بعنوان The B + Show ، الذي حقق نجاحاً كبيراً، أسهم في انتقاله إلى التلفزيون عام 2012، ليقدم برنامجاً ساخراً بعنوان "البرنامج".