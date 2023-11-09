26 فريقًا يتنافسون على الصعود للممتاز.. انطلاق دوري الأولى السعودي للسيدات اليوم

تنطلق اليوم الخميس، منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات في نسخته الثانية، ومن المقرر أن يتأهل 3 فرق إلى الدوري الممتاز.

ويضم الدوري الأول السعودي للسيدات في نسخته الثانية، 26 فرقًا من مختلف مناطق المملكة ما بين الحكومية والقطاع الخاص، تتوزع في 5 مجموعات في الرياض وجدة والقطيف والمدينة المنورة والطائف.

ومن المقرر أن تقام المسابقة على مرحلتين، الأولى وهي المجموعات وفقًا لتوزيع المناطق الخمس المشاركة في الدوري، وستلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب.

نظام المسابقة

وتقسم عدد الفرق على المجموعات الخمس، حيث تضم كل مجموعة 5 أندية، باستثناء المجموعة الأولى التي ستضم 6 فرق، وسيكون مجموع المباريات لهذه المرحلة 110 مباريات.

وفي المرحلة الثانية من المسابقة، تكون المسابقة بنظام التجمع من 12 فريقًا متأهلاً من المرحلة الأولى، وهم أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من مجموعة الأولى التي تضم 6 أندية، وفي باقي المجموعات الخمس، ينضم لهذه المرحلة، أصحاب المركزين الأول والثاني وأفضل ثالث في ذات المجموعات، حيث تلعب الفرق المتأهلة بنظام مجموعات ثم مباراتَي نصف النهائي والنهائي.

وفي نهاية المسابقة، يصعد الثلاث فرق الأولى إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، فيما يهبط يهبط صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى.

جوائز المسابقة والفرق المشاركة

سيحصل بطل دوري على 500 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 350 ألف ريال والمركز الثالث على 200 ألف ريال.

وجاءت المجموعات التي تم تقسيمها وفقًا للمناطق في المملكة، حيث تضم المجموعة الأولى فرق "البيرق الهابط من دوري الممتاز للسيدات دون تحقيق أي انتصار، والهمة، والنسور الذهبية، والشعلة" وتضم الثانية أندية "اتحاد النسور، والترجي، ورأس تنورة، والفتح، والنهضة".

وفي المجموعة الثالثة تلعب فرق "الجبلين، والوطني، والعروبة، والقلعة" وفي المجموعة الرابعة تلعب أندية "الفاروق، والعين، والحجاز، والعنقاء، والأمل، وأبها"، تضم المجموعة الخامسة كلاً من: "سهم، والصقور، ونجمة جدة، والنورس، وجدة". وتضم المجموعة الأخيرة فرق "الوحدة، وأُحد، والعلا، والتقدم، ومنجم المواهب".