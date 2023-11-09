“نيوم” تفتتح مكتبها الدولي الأول في أوروبا

أعلنت "نيوم" في حفل رسمي بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، عن افتتاح مكتبها الدولي الأول في لندن بالمملكة المتحدة.

ويشكل المكتب الدولي لـ"نيوم" قاعدة لدعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

ويمثل افتتاح المكتب، الذي يقع في دار تشانسري في المنطقة الوسطى من هولبورن، خطوة مهمة ورئيسة في جهود نيوم لتوسيع وتمكين حضورها الدولي، بعد أن تم عقد العديد من الشراكات الناجحة بين نيوم والعديد من الجهات في المملكة المتحدة وعدد من دول أوروبا.

اقرأ أيضًا: الصندوق السعودي للتنمية.. سجل حافل بالعطاءات الممتدة لقارة أفريقيا

وحضر الحفل نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة أوليفر دودن، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، والذين ألقوا كلمات بهذه المناسبة أمام شركاء نيوم الاستراتيجيين والحضور.

منصة لإبراز أهمية "نيوم" على المستوى العالمي

وعدد الأمير خالد بن بندر بن سلطان، مميزات المكتب الدولي لـ "نيوم" قائلاً، إنه يوفر منصةً لإبراز أهمية هذا المشروع على المستوى العالمي، وللمستثمرين والمؤسسات والمبتكرين في المملكة المتحدة الذين يشاركون "نيوم" رؤيتها المتمثلة في تغيير أسلوب المعيشة والعمل حول العالم.

وأشار إلى أنه يأتي في إطار الإيمان بالدور المهم الذي ستؤديه المملكة المتحدة وقادة الاستثمار في دعم جهود نيوم لتسريع التقدم البشري وتأمين مستقبل جديد ومستدام للجميع".

توسيع مجالات الشراكة

بدور، اعتبر أوليفر دودن، افتتاح مكتب دولي لنيوم في لندن، بأنه حدثًا مهمًا لتعزيز العلاقة بين "نيوم" والمنظومة المالية والتقنية في لندن، وتوسيع مجالات الشراكة في التصميم وإدارة المشاريع، مما يسهم في نمو الاستثمارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، أن نيوم تؤمن بأهمية توسيع انتشارها الدولي، وتعزيز التعاون مع ألمع العقول في العالم لحل التحديات الأكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق يأتي اختيار لندن لافتتاح أول مكتب دولي في إطار ترسيخ وجودها في المملكة المتحدة، والقارة الأوروبية عمومًا.

وقال النصر، إنه بعد أن عززت نيوم، خلال الأعوام الماضية، استثماراتها الناجحة وشراكاتها المثمرة مع شركات المملكة المتحدة وأوروبا، فإنها تعتزم من خلال المكتب استكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك، والترويج لما تملكه من مقومات وفرص استثمارية فريدة.

خلق فرص تعاون مستقلبية

من المتوقع أن يسهم المكتب الجديد في تحديد المزيد من فرص التعاون مستقبلاً، وتعزيز العلاقات القائمة، بما يسهم في تسريع جهود نيوم لمواجهة التحديات العالمية، من خلال رؤيتها لتحقيق مثالية العيش والعمل والاستدامة.

اقرأ أيضًا: مركز التحكيم التجاري والخارجية يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء قنوات تعاون مشترك

ومن المقرر أن يتولى عبدالله الهزاني منصب الرئيس التنفيذي لمكتب نيوم الجديد في أوروبا، بعد انتقاله من منصبه كمدير تنفيذي في أوكساچون، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في نيوم، كما عمل الهزاني، قبل ذلك، مديرًا تنفيذيًا في صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثماري الاستراتيجي لنيوم.