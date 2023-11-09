مكافحة المخدرات.. ضبط 3 مروجين و118 كيلو من القات و23 ألف قرص مخدر بأماكن متفرقة بالمملكة

تواصل المملكة العربية السعودية حملتها المكبرة لمكافحة ترويج المخدرات في المناطق، وتمكنت اليوم الخميس من إحباط محاولات تهريب عشرات الكيلوجرامات من المواد الممنوعة.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، محاولة تهريب 58 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر و(23,909) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/VDOk9TyrJT — الأمن العام (@security_gov) November 9, 2023

كما ألقت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر و 23,909 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.