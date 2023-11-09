إنجاز أكاديمي لجامعة الأمير محمد بن فهد في تصنيف U.S. News

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً أكاديمياً في تصنيف شبكة يو إس نيوز U.S. News & World Report Best Global University Ranking.

وحصلت الجامعة على المرتبة الرابعة بين الجامعات السعودية في مجال الهندسة، كما حصلت على المرتبة 375 في التصنيف العالمي، كونه جزءاً من تحليل هذه الشبكة الشامل للجامعات الأمريكية والعالمية.

ويأتي هذا الاعتراف من شبكة "يو إس نيوز" تكريماً لأبحاث الجامعة في مجالات الهندسة وذلك من خلال مقاييسها العلمية التي تعتمد على أداء الجامعات في مجال البحوث الأكاديمية.

كما يعّد هذا النجاح امتدادًا للإنجازات الأكاديمية التي حققتها الجامعة في التصنيفات العالمية مؤخراً والتي ساهمت في الحفاظ على مكانتها بين جامعات العالم.