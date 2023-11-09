الرائد يزيد من أوجاع الشباب في دوري روشن

سجل الرائد المتعثر هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه الشباب ليزيد من أوجاعه في دوري روشن، اليوم الخميس.

ورفع الرائد، الذي حقق فوزه الثاني في 13 مباراة، رصيده إلى تسع نقاط في المركز 16 بين 18 فريقا.

وتجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.

ومنح كريم البركاوي التقدم إلى الرائد بتسديدة بكعب القدم بعد ست دقائق من البداية.

وأضاف جوليو تافاريس الهدف الثاني لصاحب الأرض بتسديدة من مدى قريب بعد عشر دقائق من الاستراحة.

ولم يكن هدف المدافع رومان سايس في الوقت المحتسب بدل الضائع، والمحتسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، كافيا لعودة الشباب حيث صمد لاعبو الرائد في الدقائق المتبقية حتى أطلق الحكم صفارة النهاية.

ويتصدر الهلال الدوري وله 32 نقطة متقدما بأربع نقاط عن النصر ثاني الترتيب.