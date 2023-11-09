وزير الخارجية يوقع مع نظيره الصومالي اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية أبشر عمر جامع، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

#الرياض | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية أبشر عمر جامع، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية. pic.twitter.com/tdNp5EZFJ5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 9, 2023

عقب ذلك، وقع وزير الخارجية ووزير خارجية الصومال على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، والتي تأتي ضمن رغبة حكومتي البلدين في توثيق أواصر التعاون القائمة، ودعم الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتطوير التعاون في العديد من المجالات، بما يحقق المزيد من التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.