البيت الأبيض: هدن لـ4 ساعات في شمال غزة بدءا من اليوم

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن إسرائيل وافقت على هدنة جزئية في شمال غزة لمدة أربع ساعات، اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت غزة.

تهدف الهدنة إلى السماح للسكان بالفرار من مناطق القتال وتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الهدنة نجمت عن مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي أن الهدنة ستسمح للناس بالابتعاد عن مناطق الاشتباك، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإخراج المحتجزين.

وأوضح أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة خلال فترة الهدنة.

وتابع كيربي أن الولايات المتحدة تفهم أن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقفات لمدة أربع ساعات في شمال غزة، وستعلن موعدها قبله بثلاث ساعات.

وقال كيربي أيضًا إن الولايات المتحدة لا تدعم وقف إطلاق النار شامل في الوقت الحالي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن تؤدي الهدنة الجزئية إلى وقف إطلاق النار الشامل في المستقبل.