وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه.

وكتب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت باستقبال وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس. استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا، وبحثنا التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، وناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية، وآخر التطورات في غزة، وأكدت ضرورة وقف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، واستئناف مسار السلام".