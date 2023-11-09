إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول بعد أسبوعين من اختطافه

قالت الحكومة الكولومبية إن متمردي جيش التحرير الوطني أطلقوا سراح والد لويس دياز مهاجم ليفربول بعد احتجازه كرهينة في شمال البلاد منذ نحو أسبوعين.

وكان اختطاف لويس مانويل دياز قد عطل محادثات سلام بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني والتي استؤنفت العام الماضي على أمل إنهاء دور الجماعة في الصراع الدائر في كولومبيا منذ 60 عاما والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 450 ألف شخص.

وبدأ الجانبان وقفا لإطلاق النار لمدة ستة أشهر في أغسطس.

وأظهرت محطات تلفزيونية محلية والد دياز في مهبط للطائرات في مدينة بايدوبار بإقليم سيزار الكولومبي بعد نزوله من طائرة هليكوبتر بالإضافة إلى صور لأفراد الأسرة وهم يبكون بسبب نبأ إطلاق سراحه.

وأعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أن والد لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي قد تم إطلاق سراحه بعد اسبوعين من اختطافه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن لويس مانويل دياز كان قد تم اختطافه مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، وقد تم إطلاق سراح والدة دياز سريعا.

وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في بيان: "الاتحاد الكولومبي يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكنا".

وأضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر".

وتابع البيان: "في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزا للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".