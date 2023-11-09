سيطرة أوروبية على نصف نهائي “سوبر جلوب 2023” لكرة اليد

تأهلت الفرق الأوروبية الأربعة كيلسي البولندي وفوكس برلين وماغديبورغ الألمانيين وبرشلونة الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023"، المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بعد تصدرهم المجموعات الأربع مع نهاية الدور التمهيدي.

وفي ختام اليوم الثالث من البطولة، حقق كيلسي البولندي فوزًا ساحقًا على كال هيت الأمريكي بنتيجة 49-23، ليؤكد تفوقه على المجموعة الرابعة.

كما فاز فوكس برلين الألماني على الكويت الكويتي بنتيجة 37-28، وحقق ماغديبورغ الألماني أكبر نتيجة في البطولة بتغلبه على كوينزلاند الأسترالي بنتيجة 57-14، وفاز برشلونة الإسباني على الأهلي المصري بنتيجة 37-26.

وبذلك، يلتقي برشلونة الإسباني مع فوكس برلين الألماني في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي ماغديبورغ الألماني مع كيلسي البولندي.

وفي مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، يلتقي الأهلي المصري مع الكويت الكويتي، والخليج السعودي مع النجمة البحريني.

أما مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، فستجمع النور السعودي مع فرناندو الأرجنتيني، وكوينزلاند الأسترالي مع كال هيت الأمريكي.

وعقد الاتحاد السعودي لكرة اليد والاتحاد الإسباني لكرة اليد، اليوم الخميس، اجتماعًا تمهيديًا في قاعة المؤتمرات في صالة وزارة الرياضة بالدمام، لدراسة توقيع مذكرة تفاهم بينهما في المستقبل.

ومثل الطرف السعودي رئيس الاتحاد السعودي للّعبة فاضل آل نمر، فيما مثل الجانب الإسباني رئيس الاتحاد الإسباني الدكتور فرانسيسكو غارسيا، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، وأعضاء الاتحاد السعودي للعبة.

وناقش الاجتماع سبل التعاون بين الاتحادين في المجالات المختلفة، بما في ذلك التدريب والحكام وتطوير اللعبة.