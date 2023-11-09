هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ترصد عددًا من “مخالفات الإبل”

رصدت فرق الرقابة البيئية بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عددا من مخالفات عبور الإبل من خلال المسارات المخصصة لها والمعلن عنها.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" أن فرق الرقابة البيئية أوقعت (14) مخالفة تمثلت بتجاوز مسار العبور المخصص للإبل ضمن نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مشددة على ضرورة التزام ملاك اللإبل بالمسارات والمدة التي وضعتها الهيئة للعبور.

وأكدت الهيئة أن فرق الرقابة البيئية تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات البيئية، داعية ملاك الإبل إلى ضرورة اللالتزام بالتعليمات والضوابط المتعلقة بمدة تصريح العبور ومساره وعدم مخالفة الأنظمة البيئية وتحديدا الرعي بدون تصريح تفاديا لإيقاع المخالفات النظامية.