الدوري الأوروبي 2023.. هزيمة ليفربول وروما وليفركوزن أول المتأهلين

فرط فريق ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).

وتلقى ليفربول خسارة موجعة 2 / 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي، اليوم، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز لاسك لينز النمساوي 3 / صفر على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي.

في السياق، تكبد روما الإيطالي هزيمته الأولى في المجموعة السابعة، عقب خسارته المباغتة صفر / 2 أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بينما تغلب سيرفيت السويسري 2 / 1 على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وواصل بايرليفركوزن الألماني انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة، بعد انتصاره الثمين 1 / صفر على مضيفه كارباكا أجدام الأذربيجاني، ليصعد رسميا للأدوار الإقصائية في البطولة.

وظل ليفركوزن محلقا على القمة برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، فيما توقف رصيد كارباكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وربما يحسم الفريق الألماني صدارته للمجموعة ومن ثم صعوده رسميا لدور الـ16 في البطولة مباشرة، حال تعثر مولده النرويجي، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، أمام مضيفه هاكن السويدي، في مباراتهما التي تجرى في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

واعتلى برايتون الإنجليزي قمة المجموعة الثانية مؤقتا، عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي.