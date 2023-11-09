185 مليون دولار قيمة اتفاقات جديدة بين بنك التصدير والاستيراد ومؤسسات إفريقية

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، المقام في الرياض، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات مالية إفريقية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ودول قارة إفريقيا.

وقع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ثلاث اتفاقيات خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات السعودية بقيمة 185 مليون دولار، الأولى بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري، والثانية بقيمة 10 ملايين دولار مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري، والثالثة بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب إفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية (التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا).

كما وقع مذكرات تفاهم مع مؤسسة كينيا للتنمية، وبنك إفريقيا المتحد (UBA)، وبنك التجارة والتنمية، وبنك إفريقيا، وذلك بهدف: دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية، والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدعم اقتصادات دول إفريقيا، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الإفريقية، وخلق فرص تجارية للمصدّرين السعوديين والمستوردين الإفريقيين، وتمكين الصادرات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز تنافسيتها وانتشارها في القارة.

تأتي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تأكيداً على التزام المملكة ببناء وإقامة العلاقات الاقتصادية المتينة مع القارة الإفريقية، لأهمية القارة الإفريقية في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي، وما تملكه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

وتهدف الاتفاقيات إلى تمهيد الطريق للصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، حيث يضمن التعاون مع البنوك ومؤسسات التنمية الإفريقية زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الإفريقية.

وتعكس هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حرص المملكة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، ودعم جهود التنمية فيها، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.