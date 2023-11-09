أبها يكتسح الحجاز بـ26 هدفا في دوري الأولى للسيدات

حقق فريق أبها فوزًا كاسحًا على نظيره الحجاز بنتيجة 26-0، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري الدرجة الأولى للسيدات.

سيطر أبها على المباراة منذ البداية، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا في الشوط الأول، ثم أضاف 12 هدفًا في الشوط الثاني، ليحقق فوزًا كبيرًا.

وفي المجموعة ذاتها، فاز العنقاء على العين 8-0.

يعد هذا الفوز الكبير لأبها بداية قوية له في النسخة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات، حيث يسعى الفريق إلى المنافسة على اللقب.

وانطلقت النسخة الثانية من المسابقة بـ8 مواجهات أخرى، وأسفرت عن نتائج إيجابية للفرق السعودية، حيث فاز الهمة على النسور الذهبية 7-0، والشعلة على البيرق 3-0، والترجي على رأس تنورة 23-0، والنهضة على الفتح 2-0، والعلا على أحد 14-0، والوحدة على التقدم 1-1، ونجمه جدة على الصقور 2-2، وجدة على النورس 3-0.

يشار إلى أن النسخة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات يشهد مشاركة 26 فريقًا وزعت على 5 مجموعات.