دوري روشن: الهلال يصطدم بالتعاون والاتحاد يواجه أبها

تستكمل اليوم الجمعة، باقي مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تشهد مواجهة قمة بين الهلال ونظيره التعاون، بالإضافة إلى لقاء الاتحاد وأبها.

يلتقي الهلال ونظيره التعاون في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في مواجهة قوية تجمع بين متصدر الدوري، الهلال، مع صاحب المركز الرابع، التعاون.

ويدخل الهلال المباراة وهو متصدر جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، الشباب، بينما يأتي التعاون بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث، الفيصلي.

وفي المباراة الثانية، يلتقي الاتحاد وأبها في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويشارك الاتحاد باللقاء وهو يحتل المركز السادس، ولديه 21 نقطة، في حين يقع أبها بالمركز الـ13، ولديه 13 نقطة.