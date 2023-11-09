ضبط مواطن مخالف ظهر بمقطع مرئي لارتكابه مخالفة قطع الأشجار دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنا مخالفا ظهر بمقطع مرئي لارتكابه مخالفة قطع الأشجار دون ترخيص.

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مواطنان يقومان بمخالفة قطع الأشجار، فقد تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض من ضبط أحدهما، وجارٍ استكمال الإجراءات بحق مرافقه.

وحذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار والشجيرات مؤكدةً ‏أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20,000 ﷼ لكل شجرة.

وأكدت متابعتها لما يُنشر من مخالفات بيئية عبر مختلف المنصات، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، نظرًا لما تشكله تلك المخالفات من إضرار بالغطاء النباتي والموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات والمتنزهات، وزيادة رقعة التصحر.