وزير الخارجية البريطاني: نعتمد على المملكة في العديد من الملفات بالمنطقة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن المملكة العربية السعودية تلعب أدوارا مهمة في المنطقة، مشيرا إلى اعتماد بلاده على خبرة المملكة في العديد من الملفات.

وأضاف كليفرلي في مقابلة مع قناة "العربية" أن بلاده تقدر للغاية الدور السعودي في المنطقة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المملكة لاعب مؤثر على المستوى العالمي.

وتابع أن الدور السعودي له أهمية حقيقية لدى بلاده، موضحاً أن المملكة وبريطانيا ترتبطان بعلاقات جيدة ولديهما قنوات اتصال دائمة في مختلف المواقف.

وأردف: "نعتمد على الخبرة من أصدقائنا السعوديين سواء بالنسبة للوضع في غزة، اليمن، إيران والمنطقة الأوسع".

وأعرب عن سعادته بالعلاقات الوثيقة بين بريطانيا والمملكة، موضحاً: "أعتقد أن المملكة المتحدة محظوظة بالصداقة الجيدة جدا مع السعودية".

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال وزير الخارجية البريطاني: "نحن نقدر صداقتنا طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية. لقد أتيحت لي الفرصة هذا الصباح للقاء الأمير فيصل وزير الخارجية السعودي وناقشنا مبادرة السلام العربية وكذلك اتفاقيات أوسلو وناقشنا أيضا ما يمكننا القيام به الآن لمحاولة ضمان عدم تكرار عمليات القتل الفظيعة التي شهدناها في 7 أكتوبر والخسائر في الأرواح التي نشهدها في غزة الآن".

وأضاف: "تعتقد المملكة المتحدة أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي التعامل مع هذا الوضع الرهيب واستخدامه لمحاكاة العالم للعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للدولتين. وهذا أمر ناقشناه مع أصدقائنا الأعزاء هنا في المملكة العربية السعودية ومع بقية وزراء خارجية العالم العربي".